Großer Polizeieinsatz in den Morgenstunden in Deutsch Brodersdorf

„Cobra“ umstellte Firmengelände in Deutsch Brodersdorf .

Zwischen Unterwaltersdorf und Deutsch Brodersdorf ist es in den frühen Morgenstunden zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Beamte der Wiener Bereitschaftspolizei umstellten schwer bewaffnet und mit Schutzwesten bekleidet ein Firmengelände. Beamte des Sondereinsatzkommandos „Cobra“ durchsuchten die Räumlichkeiten und Lagerhallen des Gebäudes.

Dort sind nach ersten Informationen mehrer Firmen eingemietet. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen und das gesamte Gelände durchsucht. Informationen über den Einsatz wollten die Beamten aber keine geben. Der Einsatz sorgte für Aufsehen, da im Frühverkehr zahlreiche Fahrzeuge direkt am Einsatzort an der L168 an den schwer bewaffneten Beamten vorbeifuhren.