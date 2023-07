Juwelierräuber steckten in Weigelsdorf Fluchtauto in Brand

In den frühen Morgenstunden des 26. Juni flüchteten unbekannte Täter nach einem Juweliereinbruch in Wiener Neustadt vor der Polizei und setzten den Fluchtwagen in Weigelsdorf in Brand. Zuvor hatten sie den Wagen direkt neben dem Container der Naturfreunde abgestellt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fluchtfahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Wagen zwar schnell löschen, jedoch hatte sich das Feuer durch die enorme Hitze auch auf den Container ausgebreitet.

Im Container gerieten zahlreiche Seile, Ausrüstungsgegenstände und andere dort gelagerte Utensilien der Naturfreunde in Flammen oder wurden schwer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weder der Besitzer des gestohlenen Fluchtwagens noch die Naturfreunde werden möglicherweise den Schaden ersetzt bekommen. „Wir haben den Schaden unserer Versicherung gemeldet und hoffen, dass wir so einen Teil des Schadens abdecken können“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ. Zugerechnet wird die Tat der sogenannte Rammbock-Bande, diese konnte in der Nacht auf Montag zwar keine Beute machen, verursachte jedoch erheblichen Sachschaden.