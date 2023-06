50 Jahre „Heurigendorf“ Tattendorf

Feierlich wurde am 7. Juni der Großheurige in Tattendorf eröffnet. Seit 50 Jahren findet dieser im „Heurigendorf“ in der Weinbaugemeinde statt. „Wein ist ein wichtiger Faktor und seit vielen Jahren Tattendorfs Botschafter“, betonte Bürgermeister Alfred Reinisch, UHL, bei der Eröffnung. Unter den zahlreichen Gästen konnten auch Mödlings Bürgermeister und Nationalrat Stefan Hintner (ÖVP), Pfaffstättens Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP), Ebreichsdorfs Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar (SPÖ) und Winzerkönigin Lena I. begrüßt werden. Bis zum 18. Juni erwartet die Besucher jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm. Die Winzer Günter Dopler, Alfred Reinisch, Herbert Zöchling, Jakob Heggenberger und Josef Dachauer freuten sich über die zahlreichen Besucher und einen gelungenen Auftakt für den Großheurigen in Tattendorf.