Gemeinde Pfaffstätten unterstützt weiter Repair Café Gumpoldskirchen

Die Grünen mit Obfrau Lisi Rigler sprachen sich klar gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Repair Café im Nachbarort Gumpoldskirchen aus. Dabei stellt die Gemeinde Pfaffstätten den Gumpoldskirchner Hobby-Technikern einen Kostenbeitrag von 400 Euro zur Verfügung. Auch das kritisiert Rigler: „Wir haben es geschafft, unser eigenes Repair Café bei Hanno Gridl auf die Beine zu stellen. Das war ein Angebot für alle Pfaffstättnerinnen und Pfaffstättner. Warum wir diesen Betrag an das Repair Café der Nachbargemeinde zahlen, ist für uns Grüne unverständlich.“

Drei Repair Cafés haben die Grünen in Pfaffstätten bis jetzt veranstaltet. Dabei wurden 110 Reparaturaufträge angenommen und Spendeneinnahmen von knapp 2.000 Euro lukriert. „Diese sind ausschließlich Pfaffstättner Vereinen zugute gekommen. 500 Euro haben wir an den Eltenverein der Volksschule gespendet, 450 Euro an den Landschaftspflegeverein und 1.000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Pfaffstätten“, listet Rigler auf.

Bürgermeister kann keine Parteiveranstaltungen finanzieren

Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP, verteidigt seine Linie hinsichtlich des Repair Cafés. „Das Repair Café in Gumpoldskirchen ist das erste Repair Café, das seine Dienste wöchentlich anbietet, das ganze Jahr hindurch. Es findet jeden Donnerstag statt. Das Repair Café in Pfaffstätten findet erstens nicht regelmäßig statt und zweitens kann ich als Gemeinde keine Parteiveranstaltung der Grünen finanzieren. Die ÖVP Pfaffstätten erhält auch keine Förderung, um Brauchtumspflege durchzuführen, etwa beim Maibaumumschneiden“, sagt Kainz. Er selbst habe persönlich nichts gegen das Grüne Repair Café, „ich habe mich in der Sitzung auch ausdrücklich bei allen handelnden Personen für ihr Engagement bedankt“. Das Repair Café in Gumpoldskirchen werde von der Gemeinde unterstützt, deshalb wolle man weiter mit den Gumpoldskirchnern zusammenarbeiten.

Das Repair Café in Gumpoldskirchen wurde ehemals vom bereits verstorbenen Gemeinderat Alfred Peischl, ÖVP, ins Leben gerufen. Die Gemeinde mit Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, entschloss sich, das Café auch finanziell zu unterstützen. Zur Pfaffstättner Beteiligung am Repair Café sagt Köck: „Ich finde es gut, dass die Kooperation weitergeht: Diese Zusammenarbeit entstand vor einigen Jahren in Gesprächen zwischen Christoph Kainz und dem Gründer des Gumpoldskirchner Repair Cafes Alfred Peischl.“ Da es damals keine derartige Einrichtung in Pfaffstätten gab, wurde ausgemacht, dass gegen eine kleine Spende auch Leute aus dem Nachbarbezirk vorbeikommen dürfen.“ Wie viele Menschen aus Pfaffstätten zum Gumpoldskirchner Repair Cafe kommen, könne man laut Köck nicht sagen. Der Ortschef findet es „jedenfalls toll, dass diese Zusammenarbeit nicht nur über die Orte hinaus, sondern sogar bezirksübergreifend funktioniert.“

Die Gemeinde Pfaffstätten fördert die Inanspruchnahme des Repair Cafés dadurch, dass 50 Prozent vom Preis für die Reparatur in Form von Pfaffstättner Gutscheinen refundiert werden. Kainz merkt an: „Ich bin auch bereit, bei entsprechendem Interesse in Pfaffstätten ein Repair Café aufzubauen. Wenn jemand tatsächlich möchte, dann gerne.“