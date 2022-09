Letzter Obsthändler in Baden sperrt zu:Tränen zum Abschied

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach 50 Jahren in der Branche, davon 26 Jahre am Grünen Markt, geht Herbert Perer mit 29. September in Pension und schließt den Obst- und Gemüsestand am Grünen Markt in Baden, den ältesten Betrieb dort. „Das wird ein tränenreicher Abschied“, vermutet er, vor allem in der letzten Aufsperrwoche. Aber bereits jetzt fließen Tränen. Laufend kommen Stammkundinnen vorbei und verabschieden sich beim beliebten Obstverkäufer.

Sein Abschied hat sich schnell herumgesprochen. „Ich hab für den Fall eine eigene Taschentuchbox bereit stehen“, sagt er. Er sei immer schon „Mädchen für alles“ gewesen. Die Beziehung zu seiner Kundschaft gehe schon fast ins Familiäre, meint er. Seine Kunden schätzen vor allem, dass sie hier einzelne Stücke bekommen und nicht gleich den Zweikilo-Sack. Aber auch Sonderwünsche wie exotische Flugware könne er erfüllen. „Ich gehe auf die Wünsche der Kunden ein“, ist er stolz. Die Qualität habe immer gestimmt. Besonders werden Saure Rüben im Winter oder Sauerkraut aus dem Fass sowie Salzgurken geschätzt. „Wir haben sogar den Leuten den Spargel geschält“, sagt er.

Hütte sperrt zu, wird aber rundum erneuert

Perer ist Mitarbeiter der Firma Hochstöger, die den Stand von der Gemeinde gepachtet hat. Geschäftsführerin Gabriela Hochstöger weiß auf Nachfrage nicht, wie es weitergeht. Fix sei nur, dass vorerst einmal geschlossen und die Hütte erneuert werde. „So bleibt sie nicht“, weiß sie. Seitens der Gemeinde gebe es keine Verpflichtung für einen Obst- und Gemüsestand.

Bedingung sei nur, es müsse ein Handel sein. Sie habe den Großhandel vor einem Jahr aufgegeben. Den Stand am Grünen Markt habe sie Perer zuliebe belassen, damit er bis zur Pensionierung dort arbeiten könne. Seit drei Jahren würde sie einen Mitarbeiter suchen, doch vergebens. Sie weiß, dass der Job sehr herausfordernd ist, „eine Knochenarbeit“, wo man viel anpacken müsse.

Bei den Marktkollegen ist die Wehmut groß, wie ein Lokalaugenschein beweist. Anita Pernjak von der „Kost-Bar“ meint etwa: „Wir weinen alle mit.“ Besonders die schöne Weihnachtsbeleuchtung von Perer werde sie vermissen. Was den Markt generell auszeichne, sei der Flair und die Frische, und dass man alles bekomme.

Perer ist gebürtiger Badener, der hier auch in die Schule ging und im Stadtgartenamt die Gärtnerei gelernt hat. Viele Jahre war er als Gärtner selbstständig. Dann sperrte er zu und ging in den Handel. 24 Jahre war er etwa bei der Leesdorfer Firma Willixhofer.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.