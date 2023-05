Photovoltaikanlage am Ebreichsdorfer Rathaus in Betrieb genommen

Ein hauseigenes Wasserkraftwerk, das bereits im Jahr 1901 in Betrieb genommen wurde, unterstützt seit der Eröffnung des neuen Rathauses im Jahr 2001 die Stromversorgung. Nun wurde die Energieproduktion mit einer neuen 207 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses wesentlich erhöht. Mit dieser neuen Anlage können bis zu 45 kWp produziert werden, wodurch der Stromverbrauch des Rathauses nahezu vollständig gedeckt wird.

Für zwei weitere öffentliche Gebäude, den Kindergarten Sonnenschein und die Feuerwehr Ebreichsdorf, laufen bereits die Vorbereitungen für eine Photovoltaikanlage. An vier weiteren Standorten, dem Kindergarten Ebreichsdorf, dem Samariterbund Ebreichsdorf sowie den beiden Feuerwehren Unterwaltersdorf und Weigelsdorf, sind zusätzliche Anlagen geplant.

Ausrichtung der Dächer für Photovoltaikanlagen ideal

Stadträtin Maria T. Melchior von den Grünen informiert: „Die Ausrichtung der Dächer ermöglicht eine nahezu vollständige Nutzung der verfügbaren Dachflächen. Dadurch wird ein Großteil des eigenen Energiebedarfs des Rathauses zukünftig mithilfe der Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt, im Einklang mit einem nachhaltigen Umgang unserer Ressourcen.“

Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, merkt an: „Neben der nachhaltigen Energieproduktion profitieren wir von langfristig günstigeren Energiekosten und werden unabhängiger, da wir uns vor steigenden Energiepreisen schützen. Der Ausbau der Photovoltaikanlagen am Bauhof, im Sportzentrum, der Hans-Hofer-Schule, der Volksschule Ebreichsdorf und der Volksschule Weigelsdorf stellt einen weiteren großen Schritt in Richtung ökologischer und zukunftsfähiger Energieversorgung für unsere Stadt dar.“

