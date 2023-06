Moderne Lösung für BAC-Nachwuchs

Die Stadt Baden möchte nach der Einstellung des Spielbetriebes des ASV Baden den Kicker-Nachwuchs fördern und stellt den Platz der BAC-Jugend zur Verfügung. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass Vieles an dem vom ASV Baden errichteten Gebäude nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) spricht von einem „konsenslosen Schwarzbau“. Die Stadtgemeinde habe „sofort nach Vorliegen der unerfreulichen Tatsachen“ ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Umfang der nötigen Arbeiten zu eruieren. Dabei wurde festgestellt, dass die für eine nachträgliche, baubehördliche Bewilligung erforderlichen Arbeiten mindestens 510.000 Euro kosten würden.

Daher wurden laut Krismer auch die Kosten für eine alternative Containerlösung erhoben. „Zum Preis von 385.000 Euro bietet diese den Vorteil eines dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Vereinsgebäudes, welches für zusätzliche 58.000 Euro auch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden kann“, sagt Krismer. Diese stelle die Warmwasserversorgung für die Duschanlagen sicher. Bei einer Überproduktion würden sich durch die Stromeinspeisung in die Energiegemeinschaft auch wirtschaftliche Vorteile ergeben.

Der BAC-Zweigverein Fußball soll außerdem für die Instandhaltungen des Ballspielplatzes einen wertgesicherten Betrag in Höhe von 30.000 Euro pro Jahr erhalten, was indexangepasst dem ASV-Beitrag entspricht. Auch andere Vereine sowie Badener Schulen sollen die Sportanlage in Abstimmung mit dem Spielbetrieb des BAC kostenfrei benützen dürfen.

Das Vertragsverhältnis soll am 1. Juli auf unbestimmte Zeit in Kraft treten. Die geplante Gebäudelösung für den Kicker-Nachwuchs steht in der Gemeinderatssitzung am 20. Juni auf der Tagesordnung. Konkret eine Grundsatzentscheidung, das derzeitige, konsenslose Vereinsgebäude abzureißen und eine neue Containeranlage samt Photovoltaik zu errichten. Zudem soll ein unbefristeter Leih- und Fördervertrag mit dem BAC Zweigverein Fußball abgeschlossen und festgelegt werden, dass der jährliche Förderbeitrag nicht für Spielerankäude oder Entgelte bzw. Aufwandsentschädigungen verwendet werden dürfe.

„Für den Nachwuchs gibt es nun endlich ein eigenes Zentrum. Ich bin mir sicher, dass wir damit eine neue Ära des Fußballs in Baden beginnen und Sponsoren und Eltern einen noch stärkeren Bezug zum Verein haben“, sagt Krismer. Und ÖVP-Gemeinderätin Petra Haslinger, selber aktive Sportlerin, erklärt: „Fußball ist die Sportart Nr. 1 und vermittelt als Mannschaftssport neben der körperlichen Ertüchtigung auch soziale Skills, die jeder von uns im Umgang mit Menschen braucht. Insofern ist die Unterstützung der Jugendarbeit des BAC Zweigverein Fußball richtig und wichtig.“