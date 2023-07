Gemeinde finanzierte Gruppenpraxis-Umbau

In Oberwaltersdorf haben die Allgemeinmedizinerinnen Monika Langthaler und Monika Öhner sowie der praktische Arzt Peter Magyerits ihre Gruppenpraxis im Ärztezentrum optimiert. Die 170 m² großen Ordinationsräumlichkeiten erhielten eine komplette Erneuerung. Der Empfangs- und Wartebereich wurde neu gestaltet und Diskretionsbereiche geschaffen. Zusätzlich wurde eine Klimaanlage in allen Räumen installiert und der Eingangs- und Wartebereich vergrößert. Die medizinische Fußpflege wurde zentralisiert. Der Umbau erfolgte in nur einer Woche, größtenteils durch lokale Fachleute. Die Gemeinde finanzierte die Baumaßnahmen. Die neue, helle und freundliche Gestaltung schafft eine angenehme Atmosphäre für die Patientinnen und Patienten. Die Initiative zeigt das starke Engagement für eine optimierte Gesundheitsversorgung in der Region.