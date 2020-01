1957 haben Josef Eitler sen. und seine Gattin Leni das bereits bestehende Gasthaus in Günselsdorf übernommen. 1965 wurde es an Josef Eitler jun. und seine Gattin Elisabeth übergeben und in zweiter Generation weitergeführt. Da die beiden jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gingen und vorerst kein Nachfolger gefunden wurde, schloss das Lokal kurz vor Weihnachten.

„Nun ist es leider Zeit Abschied vom traditionsreichen Günselsdorfer Unternehmen zu nehmen“, bedauert SP-Bürgermeister Alfred Artmäurer am letzten Öffnungstag die Schließung des Gasthauses.