Mautflüchtlinge im Visier: Angst vor den Lkw

Wie vor zwei Wochen die NÖN berichtete, gab es im Steinfeld intensive Gespräche zum Thema Schwerverkehr, sowie eine Einigung mit den Frächtern, die Ortskerne der betroffenen Gemeinden zu meiden. In dem Bericht der Bezirkshauptmannschaft Baden heißt es auch, dass laut Verkehrsmessungen so gut wie keine Mautflüchtlinge derzeit in diesem Bereich unterwegs sind. Doch in Günselsdorf herrscht große Sorge darüber, dass sich das bereits bald ändern könnte. Bürgermeister Alfred Artmäuer erklärt: „Ich bin den Verantwortlichen der Bezirkshauptmannschaft Baden und auch der Verkehrsabteilung der Polizei sehr dankbar für die Bemühungen in den letzten Wochen. Ich befürchte jedoch, dass sich die Situation mit dem Schwerverkehr bereits in Kürze wieder dramatisch verschlechtern wird.“

Er sieht in der Sperre der Flugfeldstraße in Kottingbrunn den Grund, warum auf der B17 und B18 derzeit weniger Lkw unterwegs sind. „Ich bin mir sicher, dass mit der Aufhebung der Sperre deutlich mehr Šchwerverkehr durch Günselsdorf rollen wird“, meint Artmäuer.

Doch die in wenigen Wochen wieder befahrbare Flugfeldstraße sei nicht das größte Problem. Sorgenvoll blickt er in die Zukunft: „Wenn die Ostspange in Wiener Neustadt fertig ist, dann werden viele Lkw den Weg über die B17 Nutzen, um Autobahnkilometer und damit Maut zu sparen“.

Daher fordert er weiterhin eine genaue Beobachtung der Situation und weitere Verkehrsmessungen in seiner Gemeinde. Für den Ortschef steht fest: „Wir müssen alles dafür tun, dass die Lebensqualität und die Sicherheit in unseren Gemeinden nicht durch Mautflüchtlinge gefährdet werden“.

