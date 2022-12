Niederösterreichischer Projektentwickler S & L insolvent

Werbung

Von der Insolvenz sind laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) 215 Gläubiger mit Gesamtforderungen von 6.698.945,36 Euro betroffen.

S & L habe bisher Bauvorhaben durchgeführt, so der AKV am Mittwoch. Das Abgleiten in die Insolvenz führe die Firma auf verschiedene Gründe zurück. Bei einem Projekt sei es zu einem Forderungsausfall gekommen, ein Großauftrag sei verloren gegangen. Zudem seien Gespräche mit Investoren gescheitert. Hinzu sei noch die Steigerung der Rohstoffpreise gekommen.

Dem AKV zufolge musste das Unternehmen einen massiven Personalabbau vornehmen. Derzeit seien drei Dienstnehmer beschäftigt.

Der Betrieb soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird vorerst eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplanvorschlages, angeboten. Angaben des Unternehmens zufolge "ist die derzeitige Auftragslage gut", teilte der AKV mit.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Badener Rechtsanwalt Georg Rupprecht bestellt. Die Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung ist mit 16. Februar 2023 terminisiert.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.