Pkw kollidierte mit Zug: Kind lebensgefährlich verletzt

Ein Pkw fuhr von Blumau-Neurißhof kommend auf der Blumauerstraße Richtung Günselsdorf. An einem unbeschrankten Bahnübergang, der mit Lichtsignalen und einer Stop-Tafel ausgestattet war, kollidierte das Fahrzeug mit einem Zug. Dabei wurde der Pkw erfasst und zur Seite geschleudert. In dem Fahrzeug wurde ein etwa 5-jähriges Kind lebensgefährlich verletzt. Auch der Fahrer wurde nach ersten Informationen verletzt.

Foto: Monatsrevue

Ein umfangreiches Aufgebot an Einsatzkräften, darunter der Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswägen sowie die Feuerwehren von Günselsdorf, Teesdorf, Tattendorf und Schönau an der Triesting, eilten zur Unfallstelle. Zahlreiche Polizeistreifen waren ebenfalls vor Ort, darunter Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Bereitschaftseinheit (BE), die mit einem Defibrillator die Rettungsmaßnahmen unterstützten.

Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber ins SMZ Ost geflogen. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute mehrere Personen, die von dem Unfall betroffen waren. Im Zug befanden sich zu dem Unfallzeitpunkt um die sechs Passagiere, sie blieben alle unverletzt.