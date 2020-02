Fünf Schuldsprüche in Prozess um Supermarkt-Überfall .

Mit fünf Schuldsprüchen hat am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen Supermarkt-Überfall mit kurzzeitiger Geiselnahme in Günselsdorf (Bezirk Baden) geendet. Die litauischen Staatsbürger fassten wegen erpresserischer Entführung und schweren Raubes Freiheitsstrafen von sieben bis 19 Jahren aus. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, da der Staatsanwalt keine Erklärung abgab.