Videodreh in Opas Obstgarten in Baden

Der Clip wurde von ihrem Ex-Mann, dem Badener Filmemacher Wolfgang Liemberger gedreht. „Wolfgang, der von ‚Mind‘ sehr angetan war, hatte die Idee, zu diesem Lied ein Musikvideo im zauberhaften Natur-Ambiente zu drehen, im – mittlerweile ehemaligen – Familiengarten seines Großvaters in Baden. So gesehen ist es eine Erinnerung an diesen beseelten Obstgarten, voll mit Insekten, Bienen und blühenden Bäumen“, sagt die Sängerin. „Der Song bzw. das Video geben Hoffnung und spiegeln die Fülle der Natur und des Lebens wieder. Ein ewiger Kreislauf, hinein in die Ewigkeit des Seins.“

Eben kam GuGabriel von den E-Bike Tagen in München zurück, wo sie auf der VeloConcert-Bühne im Olympiapark auftrat. Vom 7.-14. Mai wird ein Gesangsworkshop mit GuGabriel auf der Insel Krk stattfinden. Infos: www.gugabriel.com

