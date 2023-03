Gute Nachricht Badener HNO-Praxis wird übernommen

Walter Bruckmüller, Margarete Schafferhofer und Burga Lorenz mit ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek, der herzlich zur Praxisübernahme gratulierte. Foto: psb/sap

​​​​​​​Nach 34 Jahren übergab Walter Bruckmüller seine HNO-Praxis an seine Partnerinnen Margarete Schafferhofer und Burga Lorenz, die ihre Patienten in den neu adaptierten Räumlichkeiten in der Pergerstraße 12 betreuen.