Großes Theater für ehemals Obdachlose

Nach drei ausverkauften, viel beklatschten Aufführungen (30. Juni bis 2. Juli) des Sommertheaters der Pro Tribus Theatergruppe Tribuswinkel heuer mit „Bunbury“ von Oscar Wilde, befindet sich die Truppe gerade in der Phase des Abschlusses der langen Proben- und Aufführungszeit. 360 Besucher sahen die Veranstaltungen. Da alle Mitwirkenden ihre Zeit gratis zur Verfügung gestellt hatten, erreichte die Pro Tribus Theatergruppe einen Reinerlös von 4000 Euro.

Ein schönes Ritual hierzu ist immer die Übergabe der Spende an die ausgesuchte Organisation.

„Heuer wählten wir dazu 'VinziRast am Land' in Mayerling aus. Wir freuen uns, dass wir 4.000 Euro dank der großzügigen Unterstützung durch das Publikum am 8. August weitergeben konnten“, sagt Walter Rychli im Namen der Pro Tribus Theatergruppe Tribuswinkel.

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Gourmetrestaurants von Heinz Hanner und am Grundstück mit drei riesigen Glashäusern, 300 glücklichen Legehennen im ausgedehnten Gehege und großem Schwimmteich, entstand ein Objekt, in dem ehemals obdachlose Menschen ein Zuhause, Gemeinschaft und sinnvolle Beschäftigung finden. Derzeit befinden sich zehn Personen dauerhaft in dieser Unterkunft.

Ein Hofladen, in dem das köstliche frische Gemüse und Eier verkauft werden, und ein Hotel sind seit Mai bereits in Betrieb, lediglich die Jausenstation ist noch in Planung.

„Das ganze Gelände wurde uns gezeigt und ausführlich erklärt und zu guter Letzt erhielten wir noch ein Gemüsekisterl und Eier! Herzlichen Dank an alle! VinziRast ist bereits im Vollbetrieb, aber wir freuen uns, mit unserer Spende einen kleinen Beitrag zum Gelingen dieses mit viel Herzblut geführten Objektes beitragen zu dürfen“, freut sich Rychli.