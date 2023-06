Frühjahrskonzert der Singenden Weinhauer von Baden begeisterte

Das Konzert der Singenden Weinhauer stieß auf großes Interesse - der Arkadenhof war bis auf wenige Plätze gut gefüllt. Neben den traditionellen Weinliedern standen diesmal auch "Wiener Walzer - Musik" sowie Heimatlieder aus der näheren Umgebung Badens am Programm. Als Gast konnten die Singenden Weinhauer die in Pfaffstätten lebende Sopranistin Bryony Dwyer gewinnen, die aktuell in der "Komischen Oper Berlin" die Rolle der Eurydike in "Orpheus in der Unterwelt" singt. Beim Konzert gab sie ebenso einen kleinen Auszug aus Oper und Operette - und erntete für ihre grandiosen Auftritte verdient viel Applaus und Bravo-Rufe.

Der Chor wurde von seinem „Orchester“ - Margit Fussi am E-Klavier - wie gewohnt hervorragend begleitet. Die Gesamtleitung hatte in bewährter und souveräner Manier Martin Schneider inne. Als Überraschungsgast begleitete der Pfaffstättner ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Christoph Kainz die Singenden Weinhauer beim Pfaffstätt'ner Weinlied mit seiner Knöpferl-Harmonika.

In der Pause sorgten Gerti Ballon, Angela Stöckl-Wolkerstorfer und Cilly Rampl für Stärkungen und Erfrischungen - das Backhaus Annamühle stellte das Brot zur Verfügung und Chormitglied Walter Reiffenstuhl den dazu passenden Wein.

Anlässlich des „Great Spa Towns of Europe“-Festes in Vichy treten die Singenden Weinhauer übrigens am 22. und 23. Juli als Botschafter der Stadt mehrmals in Frankreich auf.