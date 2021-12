Berndorf: Ein Wichtel namens Elfi

Elfi Holzinger verwandelt sich gerne in einen Weihnachtswichtel und verteilt Geschenke im Triestingtal im Wert von 30 Euro, an Menschen, die sich auch Wünsche in dieser Größenordnung nicht erfüllen können. Die Freude ist immer groß.



Foto: Dietmar Holzinger/shutterstock.com; Michael Wapp