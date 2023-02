Simon Klima verschlägt es für Zivildienst nach Mexiko

Wenn er heuer im Mai die Matura ablegt, dann weiß Simon Klima vermutlich schon, wohin es ihn im August hin verschlägt.

Jetzt weiß er schon, dass es auf alle Fälle eine weite Reise wird, aber es dreht sich nicht um die Maturareise. „Mein Wunschland ist Mexiko“, sagt der selbstbewusste junge Mann, der seinen Zivildienst nicht in Österreich absolvieren will.

Simon hat sich dafür entschieden bei der Aktion „Volontariat bewegt“ einen 10-monatigen Sozialeinsatz zu machen. Sein präferiertes Land ist Mexiko, wo er bei einem Straßenkinderpräventions- und Ausbildungsprojekt mitarbeiten wird. Er möchte gerne mit Kindern und/oder Jugendlichen arbeiten. Verschiedene Projekte werden diesbezüglich angeboten, wo man unterrichten oder mit den Kindern kreativ arbeiten kann. Und Simon hat schon Auslandserfahrung, er war schon einige Zeit in Argentinien und konnte dort Land, Kultur und vor allem die Menschen näher kennenlernen: „Ich war in einer kleinen Stadt nahe Buenos Aires, mit vielen Seen rund herum“, die Natur habe ihn sehr beeindruckt, es war fast wie in Baden.

Das faszinierende für ihn ist, wenn man in einem fremden Land ist, dass man da so richtig in die andere Kultur und Gesellschaft eintauchen kann. Simon hat sich für das Don-Bosco-Sozialprojekt im Ausland entschieden, weil er wollte nicht in Österreich bleiben, sondern ganz neue Erfahrungen sammeln.

Animiert hat ihn sein Vater, der mittlerweile Schulleiter der HLA in Baden ist, und als Spanischlehrer seinen Sohn inspiriert hat, aber nicht nur für die Sprache, sondern auch für die Länder, wo man Spanisch spricht. „Volontariat bewegt“ möchte vor allem die Solidarität der jungen Leute stärken und das aktive Erleben der Menschen im Gastland fördern. Diese neuen Erfahrungen und Eindrücke sollen den jungen Leuten auch helfen, ihrer eigenen Lebensberufung auf die Spur zu kommen. Und hat Simon schon Gedanken an seine eigene Zukunft angestellt? „Ja klar“, er schwanke noch zwischen einem wirtschaftlichen Studium und etwas in Richtung soziale Dienste.

Derzeit macht Simon einige Vorbereitungskurse, die ihn auf seine Tätigkeit bestens vorbereiten sollen, „wir lernen etwas über die fremde Kultur“ und wie man sich verhält und wie man kommuniziert. Auch werden die Teilnehmer in die laufenden Projekte eingewiesen.

Wer dieses Projekt, und speziell Simons Einsatz in Mexiko unterstützen möchte, kann seinen Auslandseinsatz finanziell mit einer Spende unterstützen: Als Empfänger ist Volontariat bewegt - Volontariatsprogramm am Zahlschein anzugeben, IBAN: AT7136000 00000118000. Unbedingt Zahlungsreferenz „0178“ angeben und für steuerliche Absetzbarkeit an info@volontariat.at schreiben.

