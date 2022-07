Neuer Auftrittsort für Sängerknaben

Werbung

Der Auftrittsort muss jedoch aus organisatorischen Gründen vom Radrastpavillon Altenmarkt in den Arkadenhof des Klosters am Hafnerberg verlegt werden. Die gekauften Karten behalten aber ihre Gültigkeit und der Rahmen garantiert ein außergewöhnliches Konzert mit einem Ensemble, das seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt zu hören ist. Für die Kulinarik sorgen die Dorfgemeinschaften von Altenmarkt und Thenneberg mit lokalen Spezialitäten sowie der Förderverein der Wallfahrtskirche Hafnerberg mit erlesenen Weinen aus der Region. Karten für diese Veranstaltung sind über ö-ticket (www.oeticket.com), in Raiffeisenbanken und Trafiken erhältlich oder auch an der Abendkasse zu kaufen.

