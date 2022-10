Philipp Griessler sieht "Ka Land in Sicht"

Unverblümt und ganz direkt trifft der niederösterreichische Liedermacher Philipp Griessler in seiner neuen Single „Ka Land in Sicht“ den Nerv der Zeit und zeigt darin aktuelle, offensichtliche Probleme deutlich auf. Wie der Titel verrät, nimmt sich Griessler kein Blatt vor den Mund („weil i ned leicht den Mund haltn kann“), um Themen wie Umwelt, Soziales oder Integration anzusprechen. Ein kräftiges Arrangement von Produzent Erwin Bader verleiht dem Inhalt Nachdruck.

Philipp Griessler ist Liedermacher, Komponist, Autor und Sänger. Bereits mit 15 begann er deutschsprachige Lieder zu schreiben. Mit mittlerweile drei Alben spielte er sich in die Herzen seiner Fans und in die Playlists heimischer Radiosender. In Mundart setzt er seine Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle in eindrucksvolle Sprachbilder um. Er nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch autobiografische Lebensabschnitte und zwischenmenschliche Poesie. Griessler trifft dabei immer die passende Tonlage für den Klang der Zeit.

Langfristige Kooperationen sind ihm wichtig, wie das langjährige, eingespielte Teamwork mit Produzent Erwin Bader und seinem Label Eiffelbaum Records beweist. Der naturverbundene Künstler lebt im Triestingtal. Achtsamkeit und Bodenhaftung sind ihm wichtig. Neben der Musik engagiert sich Griessler für Jugend- und Sozialarbeit.

