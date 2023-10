Neusiedl: Diebe stahlen teure Räder

In Neusiedl am See, Baden und Wien sowie an anderen Orten begingen die drei ungarischen Staatsbürger im Alter von 32, 30 und 21 Jahren Dutzende Fahrraddiebstähle.

Die Bande hatte sich auf den Diebstahl teurer Bikes spezialisiert und verwendete zum Aufbrechen der Sperrvorrichtungen einen hydraulischen Bolzenschneider.

Die Diebstähle fanden von Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2023 statt. Einer der Täter wurde am 3. Mai 2023 verhaftet, ein weiterer eine Woche später, der dritte kam im August in Untersuchungshaft.

DNA-Spuren an den Tatorten sichergestellt

An den Tatorten sichergestellte DNA-Spuren überführten die Täter. Zudem wertete die Kriminalpolizei die Handys der Ungarn aus.

Der Älteste im Trio, ein in seiner Heimat bereits mehrfach verurteilter Hilfsarbeiter, bestritt, bereits 2022 Diebstähle in Österreich begangen zu haben: „Es ist zu hundert Prozent sicher, dass ich 2022 keine Straftaten verübt habe!“, behauptete er. Er habe im Vorjahr die Grenze zu Österreich nicht einmal überschritten.

Richterin Sabine Stagl-Pateisky konfrontierte den Mann mit Fotos, die auf seinem Handy gefunden worden waren. Diese zeigten Aufnahmen von Orten, wo Diebstähle begangen worden waren, und zwar exakt zu den Tatzeitpunkten im Vorjahr.

Fotos von Tatorten am Handy eines Angeklagten

„Wie erklären Sie sich, wie die Bilder auf Ihr Handy kommen?“, fragte die Richterin.

„Von 2022 können keine Bilder auf meinem Handy sein“, blieb der Angeklagte bezüglich der Fakten im Vorjahr bei seiner leugnenden Verantwortung.

Er gab jedoch zu, im Winter und Frühjahr 2023 mit seinen Komplizen Fahrraddiebstähle begangen zu haben, unter anderem in Neusiedl am See. Seine Mittäter waren umfassend geständig.

Gestohlene Fahrräder wurden weiterverkauft

Als Motiv gaben alle drei Männer ihre prekäre wirtschaftliche Situation an. Die gestohlenen Fahrräder hatten sie weiterverkauft, den Erlös geteilt.

Der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro, die gestohlenen Bikes hatten jeweils einen Wert von bis zu 2.000 Euro.

Der 30-jährige Angeklagte hatte mit Hilfe seiner Familie 5.000 Euro aufgebracht und seiner Anwältin übergeben. Diese wollte den Betrag als Schadensgutmachung der Richterin aushändigen, diese erklärte aber, das Geld nicht übernehmen zu können: „Bei der Vielzahl an Geschädigten wüsste ich nicht, wie wir das Geld aufteilen sollen.“

Ein bestohlener Biker hatte seinen Schaden bei Gericht angemeldet. Ihm wurden 1.500 Euro zugesprochen, die von den Angeklagten bezahlt werden müssen.

Ein bis zwei Jahre Haft für die Fahrraddiebe

Der bereits mehrfach vorbestrafte 32-Jährige wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, der 30-Jährige, der bereits eine Vorstrafe hatte, zu 18 Monaten Haft und der bislang unbescholtene 21-Jährige zu einem Jahr Haft. Ihm wurde mildernd angerechnet, dass er vor Gericht einen weiteren Mittäter bekannt gegeben hatte.

Zwei der Angeklagten nahmen das Urteil an, einer bat um Bedenkzeit.