Ebreichsdorf plant Eislaufplatz und andere Projekte

Zum bereits elften Mal lud Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, am Freitag zum Bürgermeisterempfang ins Rathaus. Wie die Jahre zuvor folgten zahlreiche interessierte Bürger sowie Vertreter der Vereine und der Wirtschaft der Einladung. Diesmal stand die Präsentation unter dem Motto „Halbzeitbilanz“, da ziemlich genau zweieinhalb Jahre seit der letzten Gemeinderatswahl vorbei sind.

„Es ist jedoch besser, wir sind eine Zuwachsgemeinde, als eine Abwanderungsgemeinde“

Kocevar berichtete über zahlreiche Bauprojekte und einen jährlichen Zuzug von ungefähr 150 neuen Bürgern.

Derzeit sei man intensiv mit der neuen Bauordnung und dem entsprechenden Flächenwidmungsplan beschäftigt, über einige Teile des Stadtgebietes wurde ja eine Bausperre verhängt. Die neue Flächenwidmung wird wesentlich für die Entwicklung der Stadtgemeinde sein. „Es ist jedoch besser, wir sind eine Zuwachsgemeinde, als eine Abwanderungsgemeinde“, betonte Kocevar. Besonders würdigte er in seiner Rede den ehemaligen SPÖ-Vizebürgermeister Johann Zeilinger, der Anfang des Jahres seine Funktion zurückgelegt hatte. Weiters blickte der Stadtchef stolz auf viele Initiativen bei der Ukrainehilfe zurück.

Bei den in Arbeit befindlichen Projekten nannte der Bürgermeister den Ausbau der Pottendorfer Linie, die im September 2023 fertiggestellt sein soll. Weiters arbeite man an der Planung einer Ortsumfahrung sowie einer Erweiterung des Sportzentrums. Dort sollen vier Tennisplätze und ein Eislaufplatz errichtet werden. Außerdem sollen eine Stadtbibliothek sowie eine neue Musikschule gebaut werden.

„Ich freue mich, dass sich mein Bürgermeisterempfang für viele Ebreichsdorfer zu einem fixen Treffpunkt entwickelt hat und, dass jedes Jahr so großes Interesse an unserer Arbeit in der Gemeinde besteht. Nur durch die aktive Mitarbeit und Unterstützung der Bevölkerung gelingt es uns, derart viele und völlig unterschiedliche Projekte für und in unserer Stadt umzusetzen. Ich lade alle Bürger weiterhin ein, tatkräftig mitzumachen, wenn es darum geht, unsere Stadt auch modern und liebes- und lebenswert zu gestalten.“

