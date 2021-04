Bad Vöslau brauchte einen Sieg im Weinviertel, um an den Top Zwei dranzubleiben. Hollabrunn wollte mit einem Sieg hingegen seine Tabellenführung in der Bonusrunde festigen. Die Gäste erwischten den besseren Start, vor allem Julian Riedner war in den ersten Minuten nicht aufzuhalten, erzielte in zehn Minuten drei Treffer.

Auf der Gegenseite musste Patrick Prokop nach wenigen Minuten mit gerissenen Bändern im Knöchel runter. Hollabrunn nahm ein Timeout, um das Momentum zu drehen. Die Taktik ging auf. Bad Vöslau schwächte sich mit vielen Zwei Minuten-Strafen selbst. Dann musste auch noch Jags-Spielmacher Augustas Strazdas nach einem unnötigen Foul auch noch mit glatt Rot runter. Trotz allem gingen die Jaguare mit einer 13:12-Führung in die Kabinen.

Hollabrunn macht's mit Routine

Die zweite Halbzeit blieb tempoarm und taktisch. Die Hollabrunner agierten aber abgebrühter. Bad Vöslau versuchte im Angriff zu oft über das dichte Zentrum zu kommen, anstatt die Breite im Spiel zu suchen. Hollabrunn zog somit vorbei, verwaltete den kleinen Vorsprung geschickt, bis am Ende - 25:23. "Es ist sehr schade, es wäre mehr drinnen gewesen. Wir haben in einigen Aktionen leider auch unglücklich agiert und uns mit vielen Unterzahlminuten auch selbst bestraft", weiß Riedner, an was es haperte. Damit dürften sich Hollabrunn und Bruck/Trofaiach den ersten Platz ausmachen. Für Bad Vöslau geht es darum, als Dritter in die Play-offs zu gehen. Die erste Chance dazu gibt es am Samstag (19 Uhr), wenn Atzgersdorf in der Thermenhalle zu Gast ist.