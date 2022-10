Glassalon Neuhaus: Handwerk hat goldenen Boden

Vor wenigen Tagen ging die Preisverleihung des „Handwert-Awards“ im Glassalon Neuhaus über die Bühne. Der von den Unternehmen Starlinger, Baukooperative GmbH und Lux Bau GmbH ausgelobte Wettbewerb soll das Interesse junger Menschen vermehrt auf handwerkliche Berufe lenken.

Die Idee für den Wettbewerb entstand, nachdem das vom Maschinenbauunternehmen Starlinger & Co GmbH in Auftrag gegebene Projekt „Glassalon Neuhaus“ beim Niederösterreichischen Baupreis 2020 mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde. Der Zubau an den historischen Glassalon im ehemaligen K&K Sommerfrischeort Neuhaus an der Triesting wurde vom Architekturbüro Baukooperative GmbH geplant und von der Firma Lux Bau GmbH umgesetzt. Das erhaltene Preisgeld von 10.500 Euro wollten die drei Projektpartner für die Förderung von Handwerksberufen verwenden und haben zu diesem Zweck den „Handwert-Award“ ins Leben gerufen.

Die eingereichten Arbeiten der jungen Teilnehmer zeigen, dass Kreativität in Lehrberufen keineswegs zu kurz kommt. So nahmen Paul Fischer und Elias Birgsteiner von Metallbau Jansch für ihr Projekt „Sternengucker“ aus Cortenstahl (Kategorie Schlosser) den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis entgegen, während der mit 3.000 Euro dotierte zweite Preis an Jakob Müller, Leopold Daxböck und Raffael Kahrer von der Firma Lux Bau GmbH (Projekt „Sanduhr“, Kategorie Maurer) ging. Maximilian Schinkinger von der Tischlerei Miedl (Projekt „Kumiko“, Kategorie Tischler) freute sich über den dritten Preis und 2.000 Euro.

Die weiteren eingereichten Arbeiten wurden ebenfalls mit einem Anerkennungspreis von je 1.000 Euro belohnt. Die Werkstücke sind im Erholungspark Neuhaus entlang des Spazierweges am Teich ausgestellt und können dort besichtigt werden.

Viele tolle Projekte begeisterten Jury

„Es war wirklich keine einfache Entscheidung, die Gewinner zu bestimmen“, sagt Angelika Huemer, die gemeinsam mit Erich Lux von der Firma Lux Bau GmbH, Thomas Trippl und Michael Karasek vom Architekturbüro Baukooperative, Art Director und Designer Roland Radschopf, sowie Josef Ungerböck, Vizebürgermeister von Weissenbach, die Jury bildete. „Alle Arbeiten zeichnen sich durch Ideenreichtum und Ästhetik bei der Gestaltung sowie sorgfältige Umsetzung aus. Die Teilnehmer können wirklich stolz auf ihre Leistungen sein.“

Nach der Besichtigung der Werkstücke fand im Glassalon Neuhaus die offizielle Preisverleihung durch die Jury statt.

Johann Miedl, Bürgermeister der Gemeinde Weissenbach, ÖVP, bedankte sich bei den ausschreibenden Firmen dafür, mit dem „Handwert-Award“ dem Handwerk und der Lehre eine Bühne geboten zu haben.

