"Harp in the Dark" Stimmungsvolles Harfenkonzert in dunkler Kirche in Baden

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Harfenspielerin Eva-Maria Wallisch spielte früher im Orchester im Stadttheater Baden und absolvierte 2019 die Reiseleiter-Ausbildung in der Akademie von Sabine Claudia Tanner-Banndorff. Foto: privat

N eue Wege beschreitet Eva-Maria Wallisch mit ihrem Programm "Harp in the Dark" heute Samstag im 19.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Baden.