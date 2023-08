Kängurufarm-Betreiber hört auf: „Haben gegen Windmühlen gearbeitet“

Die beliebte Kängurufarm beim Schutzhaus auf dem Harzberg wird mit Jahresende Geschichte sein. Ein Betreiberwechsel steht vor der Tür. Dabei schreibt die Farm Erfolgsgeschichte. 25.000 Besucher kommen nämlich jedes Jahr auf den Berg, um das Gehege mit mittlerweile 24 Kängurus zu besuchen. Ein neuer Standort wird dennoch gesucht.

Der Hintergrund: Kängurufarm-Chef Wolfgang Zamazal und die Stadtgemeinde haben sich in einigen wichtigen Punkten nicht mehr einigen können. Dazu zählen mehrere Stellen im Pachtvertrag, die besonders in der Corona-Pandemie neu adaptiert hätten werden können. Nach drei Kündigungen seitens Zamazals und mehreren, intensiven Verhandlungen mit der Stadtgemeinde und der Liste Flammer, wurde nun von seitens der Pächter die Reißleine mit schwerem Herzen gezogen. Der Abschied steht also vor der Tür.

Das Überleben ohne Heizung in der Corona-Zeit sei nicht leicht gewesen. Auch ein Kinderspielplatz sei von der Gemeinde laut dem Pächter nicht genehmigt geworden. „Es ist leider aktiv gegen uns gearbeitet worden. Wir haben im Nachhinein gesehen, dass wir gegen Windmühlen gearbeitet haben. Deswegen gehen wir aus Bad Vöslau weg“, sagt Zamazal. Zu weiteren Differenzen sei es noch zudem gekommen, weil Versprechen, die seit sieben Jahren gemacht wurden, nicht eingehalten worden seien.

Bürgermeister verwundert über Kündigung

Bürgermeister Christian Flammer hingegen zeigt sich verwundert über die Kündigung von Wolfgang Zamazal und dessen Enttäuschung über die Stadtgemeinde. Seit Flammers Amtsantritt habe es lediglich ein einziges persönliches Gespräch mit dem Kängurufarm-Chef gegeben. Und dieses sei laut Flammer gut verlaufen. Es sei ein sehr konstruktives, klärendes Gespräch gewesen. Nicht nachvollziehbar für den Bürgermeister: Die bald danach eingebrachte Kündigung des Pachtvertrages und die Tatsache, dass sich Zamazal bis heute nicht mehr gemeldet habe. „Ich bin als Bürgermeister dem Steuerzahler verpflichtet. Und wenn jemand die Betriebskosten nicht zahlt, muss ich als Bürgermeister tätig werden“, sagt Flammer.

Wie wird es mit den Tieren nun weiter gehen?

Die 24 Kängurus werden nach dem Auslaufen des Pachtvertrages nicht auseinanderdividiert. Sie kommen in keinen Zoo und werden auch nicht in anderen Gehegen untergebracht. Sie bleiben weiterhin in einer Gruppe und werden auf dem Privatgrundstück der Familie Zamazal ein neues, freies „Übergangsgehege“ finden. Bis alles weitere verhandelt und geklärt ist. Allerdings vorerst ohne offizielle Besucher. Im Wiener Umland, so Zamazal, wird mit Geschäftspartnern schon intensiv verhandelt. „Ich bin es den vielen glücklichen Gästen auch schuldig, unsere Tiere in einer neuen Location wieder zu zeigen.“ Bis Jahresende gibt es die Kängurufarm nach wie vor zu sehen und zu erleben.