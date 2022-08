Wirbel um Straßenarbeiten & neue Rabattln in Baden

Werbung

Die Straßenarbeiten in der Wiener Straße erregen die Gemüter. Der aus der ÖVP ausgetretene und nunmehr parteifreie Gemeinderat Gottfried Forsthuber stellt sich die Frage: „Was stimmt mit dieser Stadtregierung nicht? Wer kommt auf die Idee und segnet diesen ‚Prunkbau‘ ab?“

„Meiner Meinung nach ist Hass auf den Autofahrer das Hauptmotiv für die Arbeiten.“ Gottfried Forsthuber

Die künstliche Fahrbahnverengung bei der Bushaltestelle und nachfolgender Seitenstraße, sei für Forsthuber „völlig sinnbefreit“, der Nutzen nicht erkennbar. „Meiner Meinung nach ist Hass auf den Autofahrer das Hauptmotiv für die Arbeiten.“ Nicht einmal zwei Pkw hätten ihm zufolge nebeneinander Platz.

Bei Schulende gegen 13 Uhr und voller Bushaltestelle erkenne wohl jeder, dass langsam zu fahren sei. „Auch ohne „Rabattln‘. So, wie es in den letzten dreißig Jahren der Fall war. Das Parkplatzvernichtungsprogramm geht in Baden munter weiter“, kritisiert er.

Baudirekter verweist auf neue Parkplätze

Die NÖN erkundigte sich bei Badens Baudirektor Michael Madreiter über die Hintergründe. Parkraum werde demnach nicht vernichtet – im Gegenteil. „Es werden 35 neue Parkplätze zusätzlich errichtet“, weiß er. Grund für die laufenden Arbeiten sei eine Verkleinerung der Fahrbreite der Wienerstraße von acht auf sechs Metern.

Die Breite von acht Metern stamme noch aus der Zeit, als die Wiener Straße Bundesstraße war. Das sei nicht mehr der Fall, daher würden sechs Meter reichen, das sei so innerorts für Buslinien vorgeschrieben. Durch die reduzierte Breite werden Längsparkstreifen auf einer Seite wechselseitig als geschwindigkeitsreduzierende Maßnahme errichtet, wodurch neue Parkplätze geschaffen werden.

Die Rabatte würden zudem zusätzliche Grünflächen erzeugen, was sich besonders im Sommer günstig auf das Mikroklima der Stadt auswirken würde. Auch neue Bäume werden eingesetzt.

Bodenmarkierung muss erst angepasst werden

Für Madreiter sei verständlich, dass sich manche Menschen während der Bauphase nicht auskennen, er gibt aber zu verstehen, dass die Arbeiten noch nicht fertiggestellt seien. So müssten noch die alten Bodenmarkierungen an die neue Situation angepasst werden. Die zuständige Firma warte auf ein Gerät zum Wegfräsen.

