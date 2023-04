Alpenverein Baden: Auf zur nächsten Wanderung

Die ordentliche Hauptversammlung des Alpenvereins Baden fand im Heurigenlokal Waldmayer statt. Auch zahlreiche langjähriger Mitglieder wurden geehrt.

Der Verein betreibt nicht nur die Badener Hütte am Großvenediger, sondern bietet neben Wanderungen und Vorträgen auch Kultur- und Naturfahrten, Kletter- und Boulderkurse für Kinder und Jugendliche sowie Abenteuer in Wald und Wiese für die Jüngsten an. Der nächste Programmpunkt steht schon fest.

Alpenverein lädt zur „3. Ull Wilander Gedächtniswanderung“

Am 1. Mai lädt der Alpenverein Baden alle Wanderbegeisterten zur „3. Ull Willander Gedächtniswanderung“ ein. Im Gedenken an die legendären Frühjahrswanderungen von Ull Willander geht die Wanderung von Mayerling über den Hohen Lindkogel und den Sooßer Lindkogel nach Baden. Als Abschluss ist ein Heurigenbesuch geplant. Treffpunkt ist in der Halle des Bahnhof Baden um 10.15 Uhr. Von hier geht es mit dem Bus zum Ausgangspunkt nach Mayerling.

Weitere Infos: Reinhold Ploderer, Mail: reinhold.ploderer@gmx.at, Tel: 0680/3100221

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.