Rotes Kreuz Baden startete Mitgliederwerbung

Das Rote Kreuz Baden ist regional eine der größten Dienststellen. Die Aufgaben gehen weit über den Rettungsdienst hinaus. Gerade in dem Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste war und ist das Rote Kreuz Baden immer federführend. Dazu gehörte zum Beispiel die Eröffnung der ersten Team Österreich Tafel (seit 2009), des ersten Henry Ladens (seit 2013) oder des ersten Sozialladens Niederösterreichs (seit 2017).

„Wir sind da, um zu helfen“, lautet der Leitgedanke. „Unsere Freiwilligen, Hauptberuflichen, Zivildienstleistenden sowie Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres sind rund um die Uhr für Menschen in Not im Einsatz“, erklärt Gernot Grünwald, Bezirksstellenleiter Rotes Kreuz Baden. „Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, zu helfen – neben der Zeitspende ist es vor allem die finanzielle Unterstützung“, merkt Grünwald an. Gerade langfristige Mitgliedschaften seien hier besonders wichtig, um besser planen zu können.

Annehmen von Bargeld oder Sachspenden nicht erlaubt

Daher startet die Bezirksstelle Baden nun gemeinsam mit der Partnerfirma Prompt Fundraising eine Aktion zur Werbung neuer ehrenamtlicher wie auch unterstützender Mitglieder. Dabei werden Werber in Rotkreuz-Uniform die Haushalte im Einzugsgebiet persönlich besuchen, ausgestattet mit einer Vollmacht, einem Tablet und Beitrittsformularen. Das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden ist nicht erlaubt.

„Sie leisten mit Ihrer Mitgliedschaft einen großartigen Beitrag“, sagt Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Lang. Dabei ist der Beitrag in der Höhe frei wählbar und wird jährlich oder monatlich bis auf Widerruf abgebucht. Bisherige Spender, die mit Erlagschein eingezahlt haben, werden ersucht, ebenso auf Buchung umzustellen. Grünwald: „Mit einer unterstützenden Mitgliedschaft ist keinerlei Verpflichtung verbunden und allfällige Änderungen können völlig unbürokratisch telefonisch unter 059144 52000 oder per Mail Baden@n.roteskreuz.at erfolgen.“

Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle Baden und ihren Dienststellen in Alland, Oberwaltersdorf und Landegg zugute.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.