Pottendorf: Hier kommt der Storch ins Haus

Die Liebe hat Franziska Ströbl nach Pottendorf geführt. Hier lebt und arbeitet die junge Frau als freiberufliche Hebamme. Geboren ist Ströbl in Wien, aufgewachsen am Traunsee. Ortswechsel gehören zu ihrer Vita dazu, maturiert hat sie am BORG Bad Hofgastein. Als sie an der Schule einen Vortrag über die Tätigkeit einer Hebamme hörte, wusste sie: „Das will ich werden, das hat bei mir wirklich einen Aha-Moment ausgelöst“, sagt Ströbl. Ihre Ausbildung zur Hebamme hat sie an der Fachhochschule Kärnten in Klagenfurt mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung des dreijährigen Bachelorstudiums lernte sie unter anderem das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH, das Landesklinikum Wiener Neustadt und das Landesklinikum Mödling kennen. „Ich weiß daher, wie diese Häuser arbeiten“, sagt Ströbl, denn diese Spitäler liegen genau in dem Radius, wo sie jetzt werdenden Müttern anbietet, mit ihrer Unterstützung und Begleitung zuhause in den eigenen vier Wänden zu gebären.

Frauen sollen wieder Urvertrauen gewinnen

„Bei einer Hausgeburt kann ich das anbieten, was die Krankenhaushebammen schon lange fordern - eine eins zu seins Betreuung der Frauen während des Geburtsvorganges“, erläutert Ströbl. Voraussetzung für eine Hausgeburt sind eine komplikationslose Schwangerschaft und eine gesunde werdende Mutter. „92 Prozent der Frauen schaffen es bei einer Hausgeburt spontan zu gebären“, merkt Ströbl an, die den Geburtsvorgang als etwas Natürliches ansieht, „denn Frauen gebären schon seit tausenden von Jahren. Und in den allermeisten Fällen funktioniert es ja auch“. Nur sei das Urvertrauen in die Gebärkraft der Frauen verloren gegangen - oftmals auch von ihnen selbst. Das sei wohl auch der Zeit geschuldet, wo medizinisch alles mess- und überwachbar ist. „Ich wollte nicht Hebamme werden, weil ich Babys so süß finde, sondern weil mich diese Kraft fasziniert, die Frauen dazu befähigt, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, Frauen dabei bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten.“

Wenn sie an ihre Ausbildungszeit zurückdenkt, ist ihr vor allem eines in Erinnerung geblieben: „In Kärnten an der Fachhochschule hat eine Hausgeburtshebamme unterrichtet, die mich sehr beeindruckt hat. Das hat bei mir schon den Grundstein für den Wunsch geweckt, beruflich als Hausgeburtshebamme zu arbeiten.“ Im Falle einer Hausgeburt wird sie von ihrer erfahrenen Kollegin Daria Sopa unterstützt. „Vier Hände sind im Fall des Falles auf jeden Fall von Vorteil“, lacht Ströbl. In ein Krankenhaus begleitet sie werdende Mütter, wie manch andere freiberufliche arbeitende Hebammen, aber nicht. Dafür hat sie sich bewusst entschieden. Das heißt aber nicht, dass sie bei einer Hausgeburt irgendetwas riskiert, das Mutter und Kind schaden könnte. „Bei Situationen, wo wir im Krankenhaus sagen würden, O.K., schauen wir und warten wir ab, was passiert, da hätten meine Kollegin und ich die Gebärende schön längst in ein Spital überstellt.“

Zweite Hebamme verstärkt Gefühl der Sicherheit

Frauen, die sich für eine eigene Hebamme oder eine Hausgeburt entscheiden, „kontaktieren mich schon relativ bald. Bei einem Kennenlerngespräch stellt man rasch fest, wer ist die, die mir gegenüber sitzt, kann ich mir vorstellen, dass sie mich bei der Geburt begleitet?“, erläutert Ströbl. Das Komplettpaket „Schwangerschaftsbetreuung, Hausgeburt und Wochenbettbetreuung" kostet rund 2.600 Euro, davon übernimmt die Krankenkasse rund 1.000 Euro. Eine zweite Hebamme kostet 400 Euro mehr - diese würde vielen Frauen verstärkt „ein Gefühl der Sicherheit“ geben, sagt Ströbl. Privat entspannt sie sich bei Yoga, beim Arbeiten im eigenen Gemüsegarten mit Musik oder sie geht laufen. www.hebamme-franziska.at