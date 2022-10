"Am Anfang überfordert" - ein Energie-Erfahrungsaustausch

Bürgermeister und Interessierte aus 40 Niederösterreichischen Gemeinden besuchten am Freitag den Informationstag im Klostergasthof in Heiligenkreuz, um sich über die Rahmenbedingungen zur Gründung einer Energiegemeinschaft und über schon bestehende Gemeinschaften und deren Erfahrungen zu informieren. Daniel Berger von eNu, der Energie- und Umweltagentur NÖ, betonte dabei die Wichtigkeit der Engergiegemeinschaften in Zeiten des Wandels.

„Vom Modell zur Realität – Strom mit den Nachbarn zu tauschen – so einfach geht es nicht, wir waren am Anfang komplett überfordert. Mittlerweile ist der Aufwand für Gründung und Betrieb gesunken.“

Thomas Nacht

Energiegemeinschaften sind sofort umsetzbar und haben neben Selbstbestimmung, Stabilität und Fairness einen gesellschaftlichen Mehrwert. Es gehe nicht nur um finanzielle Vergünstigung, sondern komme der ganzen Region zugute, betonte der Experte. Thomas Nacht von 4ward Energy Resarch erklärte dazu: „Vom Modell zur Realität – Strom mit den Nachbarn zu tauschen – so einfach geht es nicht, wir waren am Anfang komplett überfordert. Mittlerweile ist der Aufwand für Gründung und Betrieb gesunken.“

Andreas Rauter, Geschäftsführer der Energie Zukunft NÖ, berichtete über ein erfolgreiches Jahr der Energiegemeischaften in Niederösterreich. Rauter merkte an: „Mit energiewirtschaftlichem Know-how aus einer Hand beraten wir Gemeinden bis hin zu Unternehmen und Privatpersonen umfassend.“

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sollen bis 2030 in jeder niederösterreichischen Gemeinde zu finden sein. Die Energie Zukunft Niederösterreich (EZN), als gemeinsames Unternehmen der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich, der EVN und der ENU als Energie- und Umweltagentur des Landes, berät objektiv und erarbeitet gemeinsam mit Gemeinden ein Konzept, das auch wirklich zu den jeweiligen Bedürfnissen passt.

Energiegemeinschaften in der Praxis

EZN-Geschäftsführer Roland Matous führte abschließend Gespräche mit Bürgermeistern und Vertretern von Gemeinden, die schon Gemeinschaften gegründet haben, sei es als Verein oder Genossenschaft. Matous: „Gemeinsam mit ihnen leisten wir einen Betrag zur niederösterreichischen Energiewende.“

