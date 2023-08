Asiatischer Tourist stürzte in die Schwechat: Großeinsatz

Gegen 13.30 Uhr wurden die Feuerwehren von Heiligenkreuz, Siegenfeld und Baden Stadt sowie die Bergrettung, zwei Rettungswagen und der Notarzthubschrauber Christophorus 3 zu einem Rettungseinsatz in der Nähe der B210 im Bereich der Cholerakapelle alarmiert.

Ein Mann aus einer asiatischen Reisegruppe, die sich in der Nähe des Flusses Schwechat aufgehalten hatte, soll sich an einem Ast eines Baumes festgehalten haben. Dieser Ast soll abgebrochen sein und der Mann wurde zusammen mit dem Ast in den Fluss geschleudert.

Die Bergrettung und die Feuerwehr retteten den Verletzten mithilfe einer Korbschleiftrage aus der Schwechat - anschließend versorgte der Notarzt den Mann, der ins Krankenhaus gebracht wurde.