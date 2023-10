Ein Abend mit dem Kulturverein Wienerwald

Musikgruppen aus Heiligenkreuz und den Nachbargemeinden trafen einander, um über Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg gemeinsam zu musizieren. Der große Saal des Stiftsgasthofes war bis auf den letzten Platz mit Musikern und musikbegeisterten Zuhörern besetzt. Dieses Mal konnten Organisator Wolfgang Höss und Moderator Günter Bergauer auch Abt Maximilian Heim begrüßen.

Mit diesem Fest am Vorabend des Nationalfeiertages will der Kulturverein den Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass „wir in diesem Land in einer friedlichen Welt, in Zeiten wie diesen leben dürfen“. Am Ende des offiziellen Teiles erhoben sich alle Anwesenden und sangen gemeinsam, sich an den Händen haltend „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“. Um diesen Abend gemütlich ausklingen zu lassen, wurden noch lange gemeinsam die vertrauten Volkslieder gesungen und gespielt.