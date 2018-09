Das im Jahr 1951 errichtete Feuerwehrhaus war trotz Zu- und Umbauten im Laufe der Zeit zu klein geworden.

So stellte das Stift der Gemeinde das Areal des Stifts-Bauhofes zur Verfügung, um die Infrastruktur im Ort weiter entwickeln zu können. Stiftbaumeister Arnold Link plante ein Musikheim und ein Feuerwehrhaus mit Gemeindewohnungen in den Obergeschoßen. Link übernahm auch die Bauaufsicht und kümmerte sich selbst um jedes Detail – und das alles ehrenamtlich.

Dazu VP-Bürgermeister Franz Winter: „Die Feuerwehrleute unter der Führung von Kommandant Schöny führten viele der Arbeiten in über 3.000 Stunden in Eigenregie durch. Ohne dieser Mitarbeit wäre es nicht möglich gewesen, dieses tolle Projekt in unserem Ortskern zu errichten.“

„Dem Stift ist es ein Anliegen, die Feuerwehr nach Kräften zu unterstützen“, betonte Abt Maximilian Heim. „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr. Unter diesem Motto danke ich den Mitgliedern der Feuerwehr für den selbstlosen Dienst.“

Nach der Segnung durch den Abt Heim und Pater Severin wurde noch lange ausgiebig gefeiert.