Schon im 2. Jahr eine Tradition: Wieder gibt es am 14. August, dem Vorabend zu Mariä Himmelfahrt, ab 20:30 Uhr ein großes Fest in Heiligenkreuz: Die große Lichterprozession aus dem Innenhof des Stiftes zur Heiligenkreuzer Lourdes-Grotte – viele erinnern sich an die stimmungsvolle Feier im Vorjahr und auch an die wunderbare Predigt des Apostolischen Nuntius in Österreich Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen. Er ist auch heuer wieder dabei! - Abt Maximilian Heim und die Mönche von Heiligenkreuz laden auch heuer wieder herzlich dazu ein.

Um 20:30 Uhr beginnt das Fest im Innenhof des Stiftes mit feierlichem Gebet und einer besonderen Ehrenbezeugung für die Gottesmutter:

P. Matthias Schäferhoff OCist wird das Glockenspiel zum Klingen bringen: Das Heiligenkreuzer Carillon (franz. Turmglockenspiel) ist mittels einer Stockklaviatur konzertant bespielbar. Abt Franz Gaumannmüller OCist ließ 1982 von der auf diesem Gebiet weltweit führenden Firma „Koninklijke Eijsbouts“ aus Asten in den Niederlanden das heutige Carillon anfertigen und als Nachfolgeinstrument des Hornwerkes im Glockenspielturm aufstellen.

Der feierliche Zug der Betenden mit ihren Kerzen macht sich auf den Weg aus dem Stiftshof hinaus, über die Straße zur Lourdes-Grotte, die im vorigen Jahr eingeweiht wurde. Zahlreiche Menschen, die auf der Via Sacra unterwegs sind, haben dort schon Station gemacht und die Stimmung dieses Gebets-Ortes auf sich wirken lassen.

Die Musikkapelle Heiligenkreuz unter Leitung von Kapellmeisterin Katharina Rankl wird die Prozession an der Grotte musikalisch empfangen.

Bei der Andacht in der Grotte wird gesungen und gebetet, und auch heuer wieder von Erzbischof Zurbriggen gepredigt. Auch die Kräuter- und Blumensegnung darf nicht fehlen.

„Wir laden alle herzlich dazu ein – wir brauchen Marias Fürsprache! Herzlich willkommen!“, so lautet die Einladung von Abt Maximilian und den Mönchen aus Stift Heiligenkreuz.

Lesen Sie als Information über die Heiligenkreuzer Lourdes-Grotte auch Abt Maximilians Artikel zur Eröffnung: https://www.noen.at/niederoesterreich/meinung/glaube-und-leben-neue-lourdes-grotte-kultur-kommentar-56044068