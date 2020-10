Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Heiligenkreuz im Bezirk Baden ist am Sonntagnachmittag ein 63-jähriger Lenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Polizeiangaben überschlug sich der Wagen und blieb in der Folge auf dem Dach liegen. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber "Martin 5" in das Landesklinikum Baden geflogen. Die A21 war in Richtung Wien für rund eine halbe Stunde gesperrt.