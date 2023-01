Bewegender Abschied von Benedikt XVI

Werbung

Abt Maximilian Heim, MISSIO Nationaldirektor Pater Karl Wallner, Pater Wolfgang Buchmüller und Pater Edmund Waldstein vom Stift Heiligenkreuz feierten gemeinsam mit Papst Franziskus, mit tausenden Menschen am Petersplatz in Rom und mit Millionen Menschen an den Bildschirmen das Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. Ebenso machte sich ein Kleinbus mit Studierenden auf nach Rom.

„Mit dem Flugzeug bzw. mit dem Kleinbus hat das Stift Heiligenkreuz sich aufgemacht, um von Papst Benedikt XVI. Abschied zu nehmen, der so eng mit dem Kloster und seiner Hochschule verbunden ist.“

Abt Maximilian Heim schildert: „Mit dem Flugzeug bzw. mit dem Kleinbus hat das Stift Heiligenkreuz sich aufgemacht, um von Papst Benedikt XVI. Abschied zu nehmen, der so eng mit dem Kloster und seiner Hochschule verbunden ist. 2007 hat er uns besucht und noch kurz vor Weihnachten ließ er uns persönliche Grüße ausrichten. Am bewegendsten war der Abschied direkt vor dem aufgebahrten Leichnam von Benedikt XVI., wo wir längere Zeit verweilen durften.“

„Es war für mich ein besonderes Ereignis und beeindruckend, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben. Es war mir persönlich wichtig dabei zu sein, da Papst Benedikt ein großes Vorbild im Glauben war und ist“, sagt Student Alexander Pinter.

Student Ferdinand Hirninger schätzte die Begegnungen mit Christen aus aller Welt. Für Studentin Uta Neufeld war „das Requiem einerseits traurig, aber andererseits war auch Freude und Zuversicht spürbar, da dieser große Theologe und Mensch nun bei dem sein darf, für den er sein ganzes Leben gelebt hat.“

