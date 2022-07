Sommer kehrte nach Österreich zurück: 37,4 Grad in Seibersdorf

Werbung

In Bad Deutsch-Altenburg wurde bei 36,1 Grad geschwitzt. Eisenstadt schaffte es mit 35,9 Grad knapp in die Top drei der Höchsttemperaturen im Lande (dicht gefolgt von Wolkersdorf mit 35,8 Grad), berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

In Wien-Donaufeld zeigt die Messstation 35,2 Grad an. In Tirol war es in Imst mit 33,5 Grad, in Vorarlberg in Bludenz mit 33,3 Grad am wärmsten. Braunau/Rannshofen schaffte es mit 33,2 Grad an die Spitze in Oberösterreich, Hartberg mit 32,9 in der Steiermark. Der Tophitzewert in Salzburg wurde in Salzburg-Freisaal mit 32 Grad erreicht. In Kärnten kletterte das Thermometer "nur" auf 31,7 Grad (Ferlach).

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.