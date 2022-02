Krainerhütte bei Baden: Gastgeber neuer Geschäftsführer

Nach der Lehre zum Koch und Restaurantfachmann übernahm Roland Hirtenfelder rasch Führungspositionen – es folgten Stationen in Südafrika, auf einem norwegischen Passagierschiff, als Küchenchef in Fuschl am See sowie in Berlin. Danach war er als Einkaufsleiter für Hotels und als Manager bei den JUFA Hotels tätig und durchlief die JUFA Management Akademie.

Vor der Krainerhütte war Hirtenfelder Hoteldirektor im Vier-Stern-Superior Hotel Winkelried in Stansstad, in der Schweiz.