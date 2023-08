Anekdoten über Baden und die Menschen, die Baden ausmachen

„Das Leben aber ist doch weit mehr als seine Anekdoten“ lautet der Buchtitel des von Professor Helmut F. Skala verfassten Buches über Baden und die Menschen, die Baden ausmachen. „Meine Frau sagte einst, als ich eine Geschichte zum wiederholten Mal erzählte, schreib sie doch auf“, erinnert sich der Autor an die ersten Zeilen, die sie noch kritisch Korrektur gelesen hatte.

Dass Helmut Skala viel zu erzählen hat, davon zeugt das umfangreiche Werk des treu überzeugt lebenden Badeners, wie er sich selbst bezeichnet, schließlich hatte er zeit seines Lebens auch eine Menge Begegnungen, die ihn prägten, aber auch in seinem Weg weiterführten.

12 Jahre lang Direktor der HLA Baden

12 Jahre war Skala Direktor der HLA Baden, lange Jahre engagierte er sich als Vizebürgermeister und Klubobmann der ÖVP-Fraktion in der Stadt sowie als Präsident des Badener Trabrennvereins. Die größte Auszeichnung ist für den vierfachen Familienvater das Lob und die Anerkennung seiner Schülerinnen und Schüler.

Der Autor hat sich vor allem für eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung der Berufsbildung eingesetzt. Seine Kindheit war geprägt von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges - seine Jugend vom Wiederaufstieg seiner Heimat. Diese erfahrungsreichen acht Jahrzehnte seines Lebens und seines vielfältigen Engagements lässt er, vornehmlich in der Form von heiteren Anekdoten und Begegnungen, vorüberziehen.

In seinem Buch beschreibt Skala aber nicht die große Politik und ihre Ereignisse, sondern gezielt den Alltag und seine Menschen, die ihre Zeit gestaltet haben. Auch wenn die einzelnen Episoden das Heitere in den Vordergrund rücken, so ist laut Skala dennoch „ein ernsthafter und zeithistorischer Einblick“ mit ihnen verbunden.

Auf seiner Homepage finden sich einige Angaben zu seiner Person, Fotos sowie Veröffentlichungen als langjähriger Standesvertreter der Lehrerinnen und Lehrer an Österreichs berufsbildenden mittleren und höheren Schulen zu bildungspolitischen Themen und zu gesellschaftspolitischen Grundsatzfragen. Als bildungspolitischer Vertreter Österreichs bei diversen Organisationen in Brüssel nimmt er auch zu internationalen Themen Stellung.