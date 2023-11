Qualitätsflohmarkt des Roten Kreuzes feiert ein Jahrzehnt Erfolg

Was vor 10 Jahren als Pilotprojekt für ganz Niederösterreich ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt. Der Henry Laden des Roten Kreuzes in der Wassergasse 32 ist zu einem Zentrum des sozialen Einkaufens geworden.

Das Konzept hat voll und ganz aufgegangen. Seit der Eröffnung ist die Zahl der Kundschaft stetig gewachsen, mittlerweile freut man sich über rund 900 bis 1.000 Besucherinnen und Besucher monatlich. Den großen Erfolg des Badener Henry-Ladens nahmen auch viele andere Gemeinden in Niederösterreich zum Anlass, diese Einrichtung ebenfalls bei sich zu etablieren, sodass landesweit mittlerweile 28 weitere Henry Läden dafür sorgen, dass gut erhaltene Ware die Chance auf „ein zweites Leben“ erhält.

Das Rote Kreuz setzt mit den Henry-Läden auf Nachhaltigkeit: gebrauchte Kleidung und Gegenstände bekommen hier ein zweites Leben. Nicht nur Flohmarkt-Fans kommen dabei auf ihre Kosten, sondern alle, die hochwertige Waren aus zweiter Hand zu schätzen wissen. Aber nicht nur das: „Alle Einnahmen aus den Verkäufen fließen wieder in unsere sozialen Projekte ein. Indem wir gebrauchten und gut erhaltenen Dingen ein zweites Leben schenken, helfen wir nicht nur beim Sparen, sondern schonen auch die Umwelt – gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit immer wichtiger wird“, unterstreicht Bezirksstellenleiter Gernot Grünwald.

Das Geschäft wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes betrieben. Mit dem Erlös werden sozial bedürftigen Familien im Bezirk unterstützt, sowie die Sozialprojekte des Roten Kreuzes weiter ausgebaut. Gerne wird gut erhaltene und gewaschene Kleidung entgegen genommen. Diese kann zu den Öffnungszeiten direkt im Henry Laden oder auch in der Bezirksstelle abgegeben werden.

Auch ehrenamtliche Mitarbeit ist jederzeit möglich und richtet sich nach der verfügbaren Zeit. Infos: 059144 52004.