Klausen-Leopoldsdorf: Die letzte Sitzung für den Bürgermeister

ÖVP-Bürgermeister Herbert Lameraner leitete am Freitag, 17. Dezember, seine letzte Gemeinderatssitzung. Er will nach 32 Jahren als Bürgermeister mit Ende Jänner sein Amt übergeben. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht offiziell fest. Die ÖVP hält 13 Mandate, die SPÖ 6.

Lameraner hat in den 32 Jahren als Bürgermeister unglaubliche 128 Gemeinderatssitzungen geleitet und nie eine Sitzung versäumt. Bis der Rücktritt soweit ist, wird Bürgermeister Lameraner jetzt einmal die Feiertage ‚stressfrei‘ mit der Familie verbringen.

Behandelt wurden in der Gemeinderatssitzung unter anderem Unklarheiten beim Protokoll des Prüfungsausschusses, die ausgeräumt werden konnten. Weiters standen die Finanzierung von Wasserleitungs- und Abwasserleitungsabschnitten auf der Tagesordnung sowie der Nachtragsvoranschlag 2021 und der Voranschlag für 2022. Zudem konnte ein Platz für den Container für die Raiffeisenbank gefunden werden, der Vertrag ist unterzeichnet. Alle Punkte wurden einstimmig beschlossen.

ÖVP-Umweltgemeinderat Hannes Götz stellte wichtige Themen rund um dem Klimaschutz vor. So ist die Gemeinde weiterhin bemüht, Schritte in der Modernisierung der LED-Beleuchtung zu setzten. Zwei wichtige Punkte betreffen die Modernisierung der Flutlichtbeleuchtung am Fußballplatz und die Straßenbeleuchtung. Hier wären nicht nur bis zu 92 Prozent Einsparung möglich, man könnte auch die Lichtverschmutzung reduzieren.

Das Gemeindeamt wird voraussichtlich im Frühjahr wärmetechnisch saniert. Es werden die alten Kellerfenster gegen neue getauscht und die Eternit Fassade komplett entfernt. Anschließend wird das ganze Gebäude wärmedämmend eingehüllt und dadurch erheblich Energie gespart, ein positiver Beitrag zum Klimaschutz.

Goldener Ehrenring für Gemeinderat Karl Scheder

Am Ende der Gemeinderatssitzung überreichte Bürgermeister Herbert Lameraner dem ausgeschiedenen ÖVP-Gemeinderat Karl Scheder den goldenen Ehrenring der Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf und eine Urkunde für 27 Jahre ausgezeichnete Arbeit im Dienste der Gemeinde. In den letzten Jahren war Scheder besonders für den Bauhof zuständig und maßgeblich an einer besseren Anbindung an das öffentliche Autobusverkehrsnetz für Klausen-Leopoldsdorf verantwortlich.

Scheder, ehemaliger Abschnittsfeuerwehrkommandant von Baden-Land, will vorerst mehr Zeit mit der Familie verbringen und viele Wanderungen unternehmen. Aber ganz möchte er sich nicht aus dem gesellschaftlichen Leben der Gemeinde verabschieden, deutete er an.