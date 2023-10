Kunst- und Designmarkt in Dornau

Unter dem Motto „Herbstreigen in Dornau“ stellen zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte aus. Die Besuchenden dürfen sich auf handgemachte Produkte und viele Unikate, wie Naturkosmetik, Kunst & Design, Babyartikel, Schmuck, Deko, feinen Gin und vieles mehr freuen. Ein buntes Angebot für Groß und Klein lädt zum Bummeln und Entdecken ein.

Am Samstag wird zusätzlich ein vielfältiges Programm angeboten. Direkt in der historischen Kunstmühle Dornau finden Führungen statt, es gibt Filmvorstellungen und eine Backstube speziell für Kinder. So wird – wie in alten Zeiten – die Mühle wieder zum Treffpunkt von Alt und Jung.

Abgerundet wird der Markttag durch die Köstlichkeiten in der Mühlsteinstube und einer Käse- und Speckhütte.

Öffnungszeiten

14. und 15. Oktober: Samstag 11 Uhr bis 19 Uhr; Sonntag 11 bis 18 Uhr

Adresse: Kunstmühle Dornau - Mühlsteinstube, Dornau 3, 2544 Leobersdorf. Info: https://muehlsteinstube.at/