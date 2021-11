Mit Kastenwagen gegen Baum gekracht

Konkret kam der 42-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha am Freitag gegen 15.40 Uhr mit einem Kastenwagen auf der Lindabrunner Straße in Hernstein aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er dürfte laut Polizei noch ein Stück auf einem neben der Straße befindlichen Acker gefahren sein, bevor er gegen einen Baum eines angrenzenden Waldstücks gefahren sei.

Der Lenker habe das Fahrzeug noch selbst verlassen können. Weitere Verkehrsteilnehmer setzten die Rettungskette in Gang. "Der 42-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen", heißt es seitens der Landespolizeidirektion NÖ.