Neuer Kandidiat will zur BP-Wahl antreten

Markus Wöhrer aus Hernstein ist mit der politischen Gesamtsituation in Österreich unzufrieden und im ständigen Kontakt mit Gleichgesinnten. Er macht sich große Sorgen über die Zukunft und vor allem liegen ihm die Teuerungen schmerzlich im Magen. Er ist überzeugt: „Es braucht einen parteiunabhängigen Präsidenten. Einen Präsidenten, der für die Bevölkerung da ist und den regierenden Parteien auch auf die Finger sieht.“

Das derzeitige politische Geschehen sei untragbar geworden und es müsse etwas passieren. Daher wolle er fürs Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Wöhrer ist überzeugt: „Mit mir als Präsidenten würde sich sehr viel ändern.“

Er würde zuerst „den Großteil meines Gehaltes an die Bevölkerung zurückgeben“ – was er damit meint: „Ich würde mir einen kleinen Teil behalten, den Rest würde ich auf ein Treuhandkonto geben und an hilfsbedürftige Menschen spenden.“

Für seine Entscheidung, bei dieser Wahl anzutreten, sei er auch belächelt und für verrückt gehalten worden – „aber ich habe mich dazu entschlossen. Wenigstens bin ich aktiv und versuche dem Ganzen, was gerade abläuft, entgegenzuwirken.“

Wöhrer, der auch kurz für die NÖN tätig war: „Es braucht wieder einen ‚Menschen‘ in der Hofburg – der sich die Sorgen der Bevölkerung anhört – der aus der Bevölkerung kommt und auch weiß, wie es den vielen Menschen gerade geht – da es mir derzeit genauso geht.“

Wöhrer wurde am 1. Oktober 1973 geboren und ist ein waschechter Hernsteiner. Der freischaffende Journalist und Schriftsteller arbeitet als Vollzeitpädagoge an einer Volksschule in Wien. Ab Herbst studiert er für das Lehramt, es sei denn, er könnte in die Hofburg einziehen, meint er lachend. „Ich bitte um Unterstützungsunterschriften, damit ich antreten darf.“

