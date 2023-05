Polizistinnen holten Investment von „2 Minuten, 2 Millionen“

Sandra Zima und Doris Krapfenbauer aus Aigen bei Hernstein traten bei der Puls4 Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“ auf und konnten die Jury beeindrucken. Zahlreiche Fans hofften und bangten mit den beiden. Die zwei Damen brillierten aber mit ihrem sympathischen Auftritt und ihren Produkten ihrer Firma „SNAGY“ so überzeugend, dass sogar der härteste Investor gewonnen werden konnte.

Die beiden Jungunternehmerinnen wollen Schadstoffen, chemischen Gerüchen und der Kurzlebigkeit bei Babyprodukten Einhalt gebieten. Sie rücken bei ihren Produkten - den kuscheligen Sitzsäcken, Accessoires wie Geburtserinnerungskissen oder Kreativkronen - Recycling und Nachhaltigkeit kombiniert mit Entspannung und Design in den Fokus. Damit möchten sie Kindern von Beginn an ein Grundverständnis von Nachhaltigkeit mit auf den Weg geben.

„Wie viele Folgen, ja Staffeln hatten wir bereits in der Vergangenheit gesehen? Mit wie vielen Start Up's hatten wir mitgefiebert? Wie viele Träume zerplatzten, wie viele Wege wurden geebnet, damit etwas Großes entsteht? Und nun standen wir mit 'SNAGY' vor den Investoren und vor einem kritischen Publikum vor den Fernsehern. Wie würde 'SNAGY' ankommen? Würden wir den Menschen da draußen unsere Philosophie, unsere Gedanken näherbringen können und unsere Produkte ihre Herzen erobern? Das, was danach eintrat, kann man nicht in Worte fassen“, erzählen Zima und Krapfenbauer im NÖN-Gespräch.

Die Investoren zeigten sich durchwegs unterstützend und boten Hilfe auf verschiedenen Ebenen an. Topmodel Barbara Meier bot etwa an, „SNAGY“-Produkte auf ihren Social Media Plattformen gratis zu bewerben. Sie finde die Produkte „supersüß", vor allem in die Wale habe sich verliebt, was vielleicht auch daran liege, dass Wale ihre Lieblingstiere sind.

Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner zeigte sich vom Unternehmergeist beeindruckt und bot 10.000 Euro als Wandelschuldverschreibung für fünf Jahre ohne Zinsen an. Wenn sie es zurückzahlen, seien sie quitt, falls nicht, „kriege ich 10 Prozent der Anteile“, schlug er vor. Sandra Zima und Doris Krapfenbauer brauchten nicht lange zu überlegen und nahmen sein Angebot an.

Die Sendung zeigte mehrfach Wirkung: „Unbekannte Menschen gratulieren uns, schickten wertschätzende Mails und bestärken uns in unserer Haltung, für unseren Weg.“ Dazu kam: „Überwältigend viele Bestellungen über unseren Onlineshop trafen binnen kürzester Zeit ein. Besonderen Anklang fand dabei unser neues Kinderbuch 'Weil wir Freunde sind', welches die abenteuerliche Geschichte der vier Walgeschwister und ihren Schildkrötenfreunden erzählt und dabei kindgerecht das Thema 'Umweltschutz und Meeresverschmutzung' aufgreift“, schildern die beiden Firmegründerinnen, die im Hauptberuf Polizistinnen sind.

Trotz der vielen Bestellungen sei es für sie „eine Herzensangelegenheit, nicht den persönlichen und freundschaftlichen Kontakt zu unseren Kunden zu verlieren“, weshalb die persönliche Beantwortung von Anfragen höchste Priorität habe.

Teilnahme bei „Babyexpo“ in Wien

Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt und so stecken Sandra Zima und Doris Krapfenbauer voller Elan in den Vorbereitungen für ihren Messestand bei der „Babyexpo Wien“ von 12. bis 14. Mai. „Wir bieten erstmalig eine 'SNAGY' Kuschelecke an, in welcher bereits die Kleinsten unsere Kuschelsitzsäcke ausprobieren und probekuscheln dürfen. Und wer gespannt ist, was unsere Kuschelwale im Buch auf ihrer abenteuerlichen Reise durch den Ozean erleben, ist dort herzlich zur Lesestunde von 'Weil wir Freunde sind' eingeladen“, meinen die zwei Unternehmerinnen.

Mitgefiebert hat auch die Hernsteiner Bürgermeisterin Michaela Schneidhofer (ÖVP): „Wir gratulieren herzlich zum Investment, wir freuen uns unheimlich und sind stolz auf dieses innovative Unternehmen in unserer Gemeinde!“

