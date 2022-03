Pfaffstätten: Melodie & Nostalgie mit Peter Meissner

Peter Meissner hat wieder in seinem unerschöpflichen Archiv gewühlt und ist fündig geworden.

Die Resultate präsentiert der Radio-Moderator a.D., Autor und Liedermacher auf Einladung des Fremdenverkehrsvereins Pfaffstätten an einem besonderen Abend. „Melodie und Nostalgie“ nennt sich das Programm, das Meissner am 18. März um 19 Uhr beim Heurigen Polt-Österreicher in Pfaffstätten darbietet.

Der Künstler sagt dazu: „Es sind musikalische Erinnerungen an die 50er- bis 70er-Jahre, dazu gibt es bis heute bekannte Werbespots von damals und Melodien von Radiosendungen“, erzählt er. „Und garnieren werde ich das mit eigenen Liedern und heiteren Geschichten. Ich will den Leuten einen gemütlichen Abend machen, weg vom derzeit nicht so einfachen Alltag“.

Heurigenwirt Manfred Polt nimmt Reservierungen unter 0664/761 40 27 entgegen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden