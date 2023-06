50 Jahre Weinfesttradition im Grünen

Die Tradition lebt weiter. 1965 wurde der Großheurige von den damaligen Winzern ins Leben gerufen. Aufgrund des großen Erfolges entschloss sich die Hauergemeinschaft im Jahre 1973 unmittelbar neben der Triesting Au auf ein neues Festgelände umzuziehen, dass den Ansturm der Gäste gerecht wurde. „Vor 50 Jahren wurde das neu errichtete ,Heurigendorf Tattendorf` von unseren Großvätern bzw. Vätern festlich eröffnet“, wie Obmann und Bürgermeister Alfred Reinisch berichtet, der sich freut, dass der Großheurige Tattendorf nahtlos an die junge Generation übergeben wurde.

Seit mittlerweile 58 Jahren zählt der Großheurige Tattendorf zu den Top-Weinfestivals in der Thermenregion, seit 50 Jahren freuen sich die Gäste unter schattigen Bäumen der Triesting auf typische Traditionssorten St. Laurent und Pinot Noir sowie regionstypische Winzerschmankerln. Auch heuer sorgen sieben Gast- und Weinbaubetriebe – die Weingüter Dopler, Heggenberger, Alfred Reinisch, Herbert Zöchling, Rebhof Schneider, Michael Mitter mit Team und Lille Hus – für Weinfeststimmung im Grünen.

Volksfeststimmung kommt mit unterhaltsamen und vielseitigen Themenabenden auf: Frühschoppen mit Volksmusik und Rock am Großheurigen (8. Juni), Clubbing-Night für Jung und Junggebliebene (9. Juni), Austropop vom Feinsten (10. Juni), Dirndltag (11. Juni), Boogie Time (12. Juni), „Gute Laune und Musik“ (13. Juni), „80 & 90er Jahre“ (14. Juni), „Heut geht’s rund“ (15. Juni), „Ab geht die Party“ (16. Juni), Tanzabend und große Tombolaverlosung (17. Juni); sportlich unterhaltsam wird’s am 18. Juni mit dem St. Laurent-Lauf (www.tattendorf.at) und einem musikalischen Ausklang.

Die offizielle Eröffnung des Großheurigen Tattendorf ist am 7. Juni um 18 Uhr, weitergefeiert wird ab 19 Uhr mit der Open End Band. Das Weinfest kann übrigens auch bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Die Innere Aspangbahn fährt beinahe im Stundentakt. Der Großheurige hat täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet, am Eröffnungstag am 7. Juni ab 16 Uhr.