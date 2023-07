Rotes Kreuz Baden sammelte Hilfsgüter für Pflegeheim in Czernowitz

Das Rote Kreuz Czernowitz betreut mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Pflegeheim in der Region Bukowina und benötigt dringend Unterstützung. Das Rote Kreuz Niederösterreich war bereits 2019 das erste Mal direkt in Czernowitz zu Besuch und verschaffte sich einen Eindruck, was dort alles benötigt wird. Es fehlt an allem, von Rollatoren über Pflegebetten bis hin zum Treppenlift. Das Pflegeheim Pottendorf stellte spontan 12 ausgemusterte, aber voll funktionstüchtige Pflegebetten zur Verfügung. „Dafür bedanken wir uns ganz herzlich“, merkt Ulf Schillig von der Bezirksstelle Baden an.

Alle sozialen Einrichtungen des Roten Kreuzes in Baden wurden mit den Kolleginnen und Kollegen aus Chernowitz begutachtet. Foto: Rotes Kreuz Baden

Diese Betten sind mit einem Transport des Roten Kreuzes bereits auf dem Weg in die Ukraine. So können sie weiterhin genutzt werden und bringen eine deutliche Erleichterung in der Pflege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegeheims in Czernowitz. Doch damit ist die Kooperation nicht beendet. Anfang Juli war eine Abordnung des Roten Kreuzes Czernowitz beim Roten Kreuz Baden zu Besuch, um einen Eindruck zu bekommen, was es alles für Möglichkeiten in der Betreuung von Seniorinnen und Senioren gibt. Die Vertreterinnen und Vertreter des Roten Kreuzes aus der Ukraine begutachteten aber auch noch andere Institutionen, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützen, wie den Henry Laden, den Henry Flohmarkt und den Sozialladen für Menschen in Not. Das Rote Kreuz betont: „Wir freuen uns sehr, dass das Rote Kreuz Baden seinen Anteil mit dem Transport dieser Pflegebetten aber auch mit jenem von Rollatoren, Rollstühlen und Krücken dazu beigetragen hat, die Not der Menschen im Pflegeheim Czernowitz zu lindern.“